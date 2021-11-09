CHP'den Mehmet Barlas'a tepki: Samanı bol geldi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın CHP yazısına tepki gösterdi.

Kaya, "Samanı bol gelen Mehmet Barlas, 'Bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir' demiş. Haddini bil #MehmetBarlas" ifadesini kullandı.

Barlas, "Sürekli yalan söyleyen, kendi ülkesini yabancı ülkelere jurnalleyen, ülkenin geleceği hakkında olumlu hiçbir görüşü olmayan bir siyasetçi ne kadar meşruiyet taşır? Yani bir bakarsınız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" demişti.