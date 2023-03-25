CHP'den Meclis raporuna itiraz: Kader değil, bilinçli kast

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 42 işçinin hayatına mal olan maden katliamıyla ilgili TBMM'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, raporunu tamamladı. Raporda kazanın en önemli sebebinin "tali havalandırmadaki yetersizlik" olduğu belirtildi.

Raporu eleştiren CHP milletvekilleri, rapora eklenmek üzere detaylı bir muhalefet şerhi hazırladıklarını söyledi. TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "42 madencimizi kader yüzünden değil bilinçli kast yüzünden kaybettik. Bu bilinç de bu kast da hükümete aittir" dedi.

Maden yöneticilerinin liyakatsizliğine ve alt kotlarda çalıştırılan işçilerin deneyimsizliğine dikkat çeken Bankoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İktidar sorumsuzluklarının bedelini insanlara canları ile ödetirken cezasızlık ikliminde sorumluları koruyup ödüllendirmeye devam ederken ve devletin saygın kurumlarının neredeyse tamamını liyakatsizlik ve partizanlık virüsü ile zehirlerken biz buna sessiz kalamayız. 42 madencimizi kader yüzünden değil bilinçli kast yüzünden kaybettik. Bu bilinç de bu kast da hükümete aittir. Kozlu maden faciasının sorumlusu olan kişiyi TTK Genel Müdürlüğü’ne getirmek kader değildir, liyakatsizliktir. Soma faciası sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapmış istifa müessesesinden bir haber bir kişinin Amasra için kurulan araştırma komisyonuna başkan olması hükümetin sorumsuzluğudur. Amasra müessesesinde mesleki tecrübesi yetersiz, atanmış, müessese müdür yardımcısının yetkileri hukuksuz bir şekilde elinden alınmış, tecrübesiz ve deneyimsiz madenciler ocağın alt kotlarına kadar gönderilmiş bu sırada müesseseyi ziyaret eden enerji bakanı olan kişi ocakta denetim değil turistik bir gezi yapmış. Sayıştay bas bas bağırmış burada sorun var demiş, önlem almayıp yeterli işçi istihdam etmemiş, daha fazla üretin demiş sayın bakan. Bunların hepsi hükümetin iş bilmez, beceriksiz ve aç gözlü iradesinin sonucudur. Bunların hepsi bu faciayı bilip, öngörüp insanların canı pahasına bile bile ölüme göndermekten başka bir şey değildir.” (ANKA)