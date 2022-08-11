CHP'den kamu bankalarına promosyon çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kamu bankalarının emeklilere verdiği promosyona ilişkin konuştu.

Ağbaba, “Özel bankalar emeklilere 7 bin TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunurken kamu sermayeli Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emeklilere özel bankalarca ödenen promosyonun çok altında ve en fazla 750 TL promosyon ödemektedir. Kamu bankalarınca yapılan düşük ödemeler, bu enflasyon ortamında kabul edilemez. Kamu bankaları, promosyon ödeme tutarlarını yeniden gözden geçirmelidir” dedi.

Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“SGK protokolü gereği bankaların, kredi riski bulunan emeklilerin maaşlarını taşımalarına engel olma hakkı bulunmaktadır. Özel bankalar emeklilere 7 bin TL'ye varan promosyon ödemesinde bulunurken kamu sermayeli Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emeklilere özel bankalarca ödenen promosyonun çok altında ve en fazla 750 TL promosyon ödemektedir. Kamu bankalarınca yapılan düşük ödemeler, bu enflasyon ortamında kabul edilemez. Kamu bankaları, promosyon ödeme tutarlarını yeniden gözden geçirmelidir.

SGK protokolü gereği kredi borcu bulunan emeklilerin maaşlarını başka bir bankaya taşıyamaması nedeniyle bu bankalara kredi borcu bulunan emeklilerimiz maaş aldıkları kamu bankalarının düşük promosyonuna mecbur bırakılmakta, neredeyse bir emekli maaşı tutarındaki promosyon ödemesinden mahrum kalmaktadırlar.

Asgari ücret altında maaş alan emeklilerimiz, banka promosyonları ile bir nebzede olsun enflasyon karşısında kendilerini korumak istemektedirler. Milyonlarca emekliye maaş ödemesi yapan kamu bankalarının şu an emeklilerimize sundukları promosyon tutarları, özel bankaların kat be kat altındadır.

Milyonlarca emekliye maaş ödemesi yapan kamu bankalarının emekli promosyon tutarını özel bankalar seviyesine çıkarması ve SGK'nın gerekli düzenlemeyi yaparak promosyon artışlarını bir kritere bağlaması gerekmektedir.” (ANKA)