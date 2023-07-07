CHP'den İstanbul İl Başkanlığına atama yapılacağı iddiasına ilişkin açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yerine Gürsel Tekin’in bu göreve getirileceği iddialarının gündeme gelmesinin ardından CHP Genel Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

Söz konusu iddiayı yalanlayan CHP Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, delegelerin il başkanını belirlediğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunda gelişen ‘İstanbul İl Başkanlığına atama yapılacağı’ iddiasına binaen; İstanbul il başkanı, seçilmiş il delegeleri tarafından seçilmiştir ve İstanbul il başkanını sadece il delegeleri belirler. Kamuoyunda cereyan eden tartışmalar, partimizin gündeminde yoktur"