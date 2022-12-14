CHP'den İmamoğlu çağrısı: Türkiye 'tek adam'dan büyüktür, meydanlardayız

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının almasının ardından Saraçhane’de toplanma çağrısı yaptı. CHP’den yapılan paylaşımda, “Türkiye 'tek adam'dan büyüktür! 16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız!" denildi.

CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye 'tek adam'dan büyüktür! 16 milyon yurttaşımızın iradesine ve hukuka kurulan kumpasa karşı meydanlardayız!

Millet iradesine sahip çıkmak için Saraçhane'de buluşuyoruz. İstanbul yargılanıyor.”