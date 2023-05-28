CHP’den ilk açıklama: Sandıkları koruyun, tutanaklara sahip çıkın

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ikinci tur oy verme işlemi tamamlandı. CHP'den ilk açıklamayı Parti Sözcü Faik Öztrak yaptı. İktidara uyarılarda bulunan Öztrak 'sandıkları koruyun' mesajı verdi.
Öztrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız. Mevcut ve önceki dönem milletvekillerimiz, PM ve YDK üyelerimiz, örgütlerimiz, yerel yöneticilerimiz, her türlü engellemeye rağmen seçim bölgelerinde görevlerinin başındalar.
- Üstüne basa basa söylüyorum. Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız. Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz. Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacaksınız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz ve ıslak imzalı tutanakları Genel Merkezimize hızla ulaştıracaksınız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız.
- Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların nasıl manipüle edildiğini ve ne kadar hızlı değiştiğini bu seçimin ilk turu dahil AK Parti dönemindeki bütün seçimlerde gördük. Bu yüzden tekrar ediyorum görevinizin başından ayrılmayacaksınız.
- Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz: Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Milletimiz, Saat 19:00’da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin.