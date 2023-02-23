CHP'den ihraç edilen Yaşar Okuyan konuştu: 'Ortalığı karıştırmışlar'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili elinde belgeler olduğu iddiasında bulunan Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki gün görüşmüş ve İYİP'ten gelen tepkilerin ardından da CHP'yle ilişiği kesilmişti.

Yaşar Okuyan, CHP'den ilişiğin kesilmesi üzerine, "CHP üyeliğinden birtakım çevrelerin Altılı Masa görüşmelerine ve CHP'ye zarar vermek amacıyla başlattıkları karalama kampanyasına alet olmamak üzere istifamın kabulünü ve gereğini arz ederim" diyerek istifa dilekçesi vermişti.

'İstiyorsanız istifamı verelim dedim'

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e konuşan Yaşar Okuyan, "İYİ Parti çevreleri bundan rahatsız olmuş, ortalığı karıştırmışlar. Ben her hafta geldiğimde yarım saat görüşüyorum Sayın Kılıçdaroğlu'yla. İYİ Parti bunu speküle ettiği için Meral Akşener orada birtakım şeyler yapıyor falan… Dedim problem yaratmayalım. Ben zaten aday değilim. Parti üyesiyim. İstiyorsanız istifamı verelim dedim" açıklamasında bulundu.

CHP'nin paylaşımına tepki gösterdi

Okuyan, CHP Genel Merkezi'nden kendisiyle ilgili yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Paylaşımı yapan kişinin hukuku bilmediğini öne süren Okuyan, şunları kaydetti:

"Koskoca bir CHP'nin genel merkezi adına bir tweet atmışlar. 'Yaşar Okuyan'ın partimizle ilişkisi kesilmiştir' diye. Bir parti üyesinin ilişkisi kesildi diye bir partinin genel merkez açıklama yapma hakkına sahip değildir.

Neden partinin tüzüğü vardır? Bir üyeyle ilgili önce Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ederseniz. Kaldı ki ben sıradan bir üye de değilim. Bakanlık yapmış bir insanım o yüksek disiplin kurulu sizin ifadenizi alır.

Mesela Bolu Belediye Başkanı'nı disiplin kuruluna verdiler. Savunmasını verdi değil mi? Bir senedir atamadılar mesela. Şimdi bunların hiçbirisi yok, ilişkisi kesilmiştir deniyor. Yani biz ihraç ettik anlamında seni. Hukuken parti tüzüğüne de aykırı bir şey. Ben de bunun üzerine istifamı verdim.

İstifamı hastane odasından yazdım. Altılı Masa görüşmelerine ve partiye zarar vermemek amacıyla partiden istifa ediyorum dedim."