CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan ilk tepki

CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hakkında kesin ihraç cezası verdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, T24’e yaptığı değerlendirmede “Karar hukuki değil, siyasi baskıya boyun eğdiler. Yargı yoluna gideceğim” dedi.

Özcan, suçlamalarla ilgili ilk itirazında “Somut olarak neyle suçlandığımı bilmiyorum” dediğini hatırlatarak, “Karar bana dün tebliğ edildi, bugün de avukatıma gönderdim 7 gün süreniz var demişler. Daha birinci gün, çok büyük bir usul hatası yapıldı, yargı yoluna gideceğim” dedi.

'YDK’nin bu kararı vermeye hukuken yetkisi yoktu'

Özcan, “Burası Bay Kemal’in partisi değil, Atatürk’ün partisi, partide kalabilmek için mücadele vereceğiz” ifadesini kullandı. Partide tüm kurulların genel başkana bağlı olduğunu ancak tüzük gereği Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) bunun dışında olması gerektiğini kaydeden Özcan, şöyle konuştu:

“Ama genel başkan her kurultayda anahtar liste suretiyle YDK üyelerini kendisi belirliyor. YDK’deki arkadaşlarımız Kılıçdaroğlu’nun baskısına boyun eğmiş. Hukuki karar vermediler, siyasi baskıya boyun eğdiler. Ayrıca bir önceki kurultayın üzerinden üç yıllık süre doldu. YDK’nin bu kararı vermeye hukuken yetkisi de yoktu. Partide kalmak için mücadele vereceğiz. Yargı yoluna gideceğim.”

Özcan, “İtirazlarınız kabul olunmadığı takdirde, bundan sonra siyaseten nasıl bir yol yürüyeceksiniz?” sorusunu ise “Şu an bağımsız belediye başkanıyım. Hukuki süreci gördükten sonra bir değerlendirme yapabilirim, şu an için bir şey diyemiyorum” sözleriyle yanıtladı.