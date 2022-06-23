CHP'den ihraç edilen Semih Şahin: Tamamen hukuksuzca, parti içerisindeki bir grubun komplosu

Bilecik'te bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan, ardından da CHP’den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin ve avukatı Devrim Ulupınar ile birlikte basın açıklaması yaptı. Şahin, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrasi kavramının bu kadar iğdiş edildiği bu dönemde aldığı bu kararı anlamak da kabul etmek de mümkün değildir" dedi.

Semih Şahin, 5 aydır hakkında yürütülen bir soruşturmanın varlığı bahane edilerek belediye başkanlığı görevinden usulsüz ve gerekçesiz bir şekilde uzaklaştırıldığını öne sürdü. Şahin, "Bu süreçte beni asıl şaşırtan ve endişelendiren şey ise, üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelde şahsıma ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi ve onun anlayışına karşı düzenlenen bu acemice ve kötü niyetli komployu neredeyse destekleyecek kadar körleşmiş olmasıdır" diye konuştu.

'Mevcut iktidarın demokrasi anlayışıyla yargısız infaz şeklinde partiden ihraç edildim'

CHP’den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in açıklamaları şu şekilde:

"Hakkımda, bizzat şahsıma ve partime karşı bu komployu tezgâhlayanların şikayetiyle başlatılan ve nihayetinde 14 Haziran 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmemle sonuçlanan bu süreçte; tam da mevcut iktidarın demokrasi anlayışıyla, hiçbir somut delile dayanmadan, uydurma ve dedikodu mahiyetindeki söylentilere itimat eden, hakkımda herhangi bir iddianame dahi düzenlenmemişken yargısız infaz yapmak suretiyle ihracıma karar veren parti disiplin kurulunun dolayısı ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin, demokrasi kavramının bu kadar iğdiş edildiği bu dönemde aldığı bu kararı anlamak da kabul etmek de mümkün değildir.

'Tamamen hukuksuz şekilde parti içerisindeki küçük bir grubun komplosuyla bu karar verildi'

Bunların arkasında durduğunu beyan eden ve benimle aynı gerekçelerle yani haklarında bir iddianame düzenlenmemiş olması, açık bir suç isnadı olmaması ve tek bir somut delil olmaması gibi savunmaları dayanak gösterilen Çan Belediye Başkanı Sayın Bülent Öz’ü tam da aynı gerekçelerle savunan Cumhuriyet Halk Partisi şahsımla ilgili aynı duruşu göstermemekteki iki yüzlü tutumunu nasıl izah edecektir merak etmekteyim. Tamamen hukuksuz olan ve parti içerisindeki küçük bir grubun komplosuyla verilmiş bu kararı tabii ki yargı yoluyla kaldıracak ve partime döneceğim. Ancak asıl mücadelem, partiden ve hatta siyasetten bu sinsi çıkarcı ahlaksız grubu tamamen silene kadar göreve devam etmek olacaktır.

'Liyakatsizlik rüzgarıyla parti içine sızanlar, bugünlerin bitmesi çok yakın'

Unutulmamalıdır ki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi bu bilinci yüreğine kazımış gerçek partililerindir. Memleketin iş bilirlik, tahakküm ve liyakatsizlik rüzgarıyla yelkenleri şişirilmiş iktidar gemisine öykünenler parti içine sızmış da olsalar herkes tarafından bilinmektedirler. Bugünlerin bitmesi çok yakındır. Günü geldiğinde tüm bu muhataplarımızla gerçek demokrasi diliyle konuşacağımızı ve hesaplaşmadan helalleşmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana kadar kimse suçlu sayılamaz."

Semih Şahin'in avukatı: Raporların manipülatif olduğunu baştan beri söylüyoruz

Semih Şahin'in avukatı Devrim Ulupınar, hukuki süreci birebir takip ettiklerini belirterek "Yaklaşık 5 aylık bir süreç. Normal şartlarda 5 ay gibi bir sürede iddianamenin ortaya çıkmaması enteresan bir durum çünkü konularla ilgili yorumlar tespitler ve ifadeler ortada ve bütün bu soruşturmaya kaynak oluşturulan toplan 7 tane beyan var bu beyanları evire çevire müfettiş beyler incelediler. Hatta aynı konuyu 3 kere tüm belgeleriyle, belediye kaynaklarını inceledikleri ve savcılık dosyasını yakından takip ettiğimiz için söyleyebiliriz; usulsüzlük adı altında dosyaya sunulmuş hiçbir şey yok. Sadece kendi raporları içerisinde, bu raporlarında manipülatif olduğunu baştan beri söylüyorum. Müfettiş raporlarının yorumları haricinde somut hiçbir veri yok" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Tüzün ve CHP Bilecik İl Başkanı Yaşar'ı tartışmaya davet etti

Semih Şahin, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'ı bütün Bilecik halkının önünde canlı yayında her konuda tartışmaya davet etti.