Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları gündeme gelmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP’den ihraç edildi.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.
Haber Merkezi
Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları gündeme gelmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP’den ihraç edildi.