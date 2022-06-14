Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.

Haber Merkezi

Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları gündeme gelmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP’den ihraç edildi.

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