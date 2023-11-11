CHP’den 'gölge kabine'li yeni MYK: Genel sekreter Selin Sayek Böke, parti sözcüsü Deniz Yücel

CHP'de genel başkan değişiminin ardından partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu.

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK’da iki kompartıman olduğunu belirtti. Bunlardan ilkinin ''Gölge Kabine'' olduğunu söyleyen Özel, Gölge Kabine’nin yaş ortalamasının 46 olduğunu ve içerisinde 9 kadın gölge bakan olduğunu ifade etti.

Özel, Gölge Kabine’deki isimleri şöyle sıraladı:

İçişleri Bakanlığı – Murat Bakan

Adalet Bakanlığı – Gökçe Gökçen

Sağlık Bakanlığı – Zeliha Şahbaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Aylin Nazlıaka

Milli Eğitim Bakanlığı – Suat Özçağdaş

Enerji Bakanlığı – Deniz Yavuzyılmaz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Gülşah Deniz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Gamze Taşçıer

Dışişleri Bakanlığı – İlhan Uzgel

Gençlik ve Spor Bakanlığı – Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yalçın Karatepe

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Koza Yardımcı

Milli Savunma Bakanlığı – Yankı Bağcıoğlu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Pınar Uzun

Ticaret Bakanlığı – Volkan Demir

Ulaştırma Bakanlığı – Ulaş Karasu

Tarım Bakanlığı – Erhan Adem

Gölge Kabine dışındaki genel başkan yardımcılıklarını da açıklayan özel, bu isimleri şöyle sıraladı:

Genel Sekreter – Selin Sayek Böke

Yurt içi Yurt dışı Örgütlenme – Ensar Aytekin

Sayman – Özgür Karabat

Yerel Yönetimler – Gökan Zeybek

Halkla İlişkiler ve Medya – Burhanettin Bulut

Seçim ve Parti Hukuk İşleri – Gül Çiftçi

Parti Sözcüsü – Deniz Yücel

İstanbul, Ankara ve Aydın'da ikinci dönem sinyali

Önceki genel başkan Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının adaylığını, haklarındaki yüksek memnuniyet oranlarını dikkate alarak dillendirdiğini ancak hiçbir isme adaylık sözü vermediğini hatırlatarak, “Biz de PM’nin önüne üç belediye başkanıyla geleceğiz” dedi ve Ankara, İstanbul, Aydın belediye başkanlarının yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

Danışmanların görevine son verildi

CHP’de şimdiye kadar görev yapan danışmanlarla yollarının ayrıldığını belirten Özel, kurultayda ifade ettiği gibi Parti Meclisi üyeleri ve il başkanlarının genel merkez içinde odaları, sekreterleri olacağını ifade etti.

Tüzük kurultayı erteleniyor

Tüzük kurultayının daha önce duyurulan 25-26 Kasım tarihlerinde yapılmasının takvim nedeniyle mümkün olmadığını açıklayan Özel, 26-27 Aralık tarihleri için il başkanlarının fikrinin alınacağını belirtti.

Parti ile yolları ayrılan partililere 100’üncü yıl affı getirilmesinin ilk MYK toplantısında gündeme geleceğini belirten Özel, kapsamı doğru belirlenmiş bir aftan yana olduğunu ifade etti.