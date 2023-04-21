CHP'den 'gaz' açıklaması: İhtiyaç sahiplerine tamamen ücretsiz olacak

Karadeniz'den çıkarılan doğal gazın devreye alınmasının ardından hanelerin gaz tüketiminde indirime gidilmesini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Karadeniz doğalgazını bir yıl boyunca 25 metreküp vermekle kalmayacağız. İktidarımızda kışın ısınma lüks olmaktan çıkacak” diye konuştu.

Millet İttifakı'nın olası iktidarında adı Enerji Bakanlığı için geçen isimler arasında yer alan Ahmet Akın, doğal gazda 'nitelikli indirimler' yapılacağını belirtti. Isınmanın bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Akın, "İktidara geldiğimizde bir yıl boyunca 25 metreküp doğalgazı vatandaşımıza ücretsiz olarak vermekle yetinmeyeceğiz. Aile Destekleri Sigortası kapsamında bundan sonra kış aylarında bütün ihtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı doğalgazı tamamen ücretsiz hale getireceğiz. Karadeniz doğalgazını gerçekten milletimiz için kullanacak ve konut tarifelerinde nitelikli indirim yapılması için çalışma yürüteceğiz. Biz enerjiyi temel bir hak olarak görüyoruz" dedi.

CHP olarak Karadeniz doğalgazıyla ilgili hiçbir zaman, 'Arayamazsınız, bulamazsınız ya da çıkartamazsınız' söyleminde bulunmadıklarını, tam tersine 'amasız, fakatsız' sevindiklerini ifade ettiklerini belirten Akın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karadeniz’de doğalgaz bulunmasının üzerinden geçen 32 ayda doğalgaza konutlarda tam 17 defa zam yapıldı. Konut faturaları vergi, fon ve sistem kullanım bedeli hariç yaklaşık yüzde 230 oranında arttı. Vatandaş kombisini açamaz hale geldi. Resmi raporlara göre faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısı bir yılda yüzde 42 oranında artış gösterdi. Bu durum Türkiye’de ısınma ihtiyacını lüks haline geldiğini gösteriyor. Ama vatandaşlarımız merak etmesin. İktidarımızda ısınma temel bir ihtiyaç kapsamında lüks olmaktan çıkacak.”