CHP'den Ethem Sancak'a: Çakma oligark

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'den istifa eden Ethem Sancak hakkında konuştu.

Öztrak, "Sakarya Tank Palet'in peşkeş çekildiği Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı çakma oligark düz yolda teker patlattı. Ak Parti'nin ABD desteği ile başa geldiğini söyledi. 'Yalanın dostu gerçeğin düşmanı çoktur' derler. Bu itirafın karşılığı partisinden de, ilahi aşkla bağlı olduğu reisinin sinesinden de aforoz edilmek oldu. Oysa daha iki gün önce çakma oligark, fahri dışişleri bakanı gibi Rusya'ya gitmişti. Rus televizyonlarında 'Rusya ile S-500 yapcağız. 10-20 yıllık stratejiler geliştiriyoruz' diye açıklamalar yapmıştı. İki günde Orhan Veli'nin şiirindeki gibi 'Kendi gitti ismi bile kalmadı yadigar' gerçekten de yazık oldu Ethem efendiye" ifadesini kullandı.

Ev fiyatları

Ev fiyatlarındaki artışa da değinen Faik Öztrak, "Ankara’da 150 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı Bir yılda 384 bin liradan, 832 bin liraya çıkmış. İstanbul’da aynı 150 metrekarelik ev, Geçen sene 740 bin liraymış, Bu sene 1 milyon 921 bin liraya çıkmış. Bunlar ortalama fiyatlar. Semtine ve evin yaşına göre bu rakamlar üç, dört kat daha da artıyor. Ülkemizi başka ülkelerin vatandaşlarına peşkeş çektiler. Orta sınıfı bitirdiler. Birliğimiz beraberliğimizi her gün biraz daha zayıflattılar" dedi.