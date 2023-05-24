CHP'den Erdoğan'ın Başdanışmanı Ayhan Ogan'a suç duyurusu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı illeri sıralayarak, "PKK ile bağlantılı" gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Ogan hakkında CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik tarafından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ile Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Gazete Duvar'da yer alan haber göre; Atik suç duyurusunda, "Şüpheli ekte de ekran görüntüsü bulunan bu paylaşımıyla bu illerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren seçmenin PKK’lı olduğu yaftasında bulunmuştur. Bir ilde bir adayın çok oy almasını, o adayın terör örgütüyle bağı olduğu sonucuna bağlamak, o il seçmenine terör örgütü üyesi demekten başka anlama gelmez. Bu vahametin siyasi olduğu kadar hukuki olarak da hesabının sorulması gerekir. Halkın bir bölümüne sırf Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdiği için PKK’lı diyen bu kendini bilmezin suç işlemiş olması nedeniyle bu ilin seçmeni olan kendi adıma ve tüm vatandaşlarımız adına suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Adliyesi önünde İl Hukuk Komisyonu üyeleri Av. Yücel Barış ve Av. Abdullah Şuayp Alyamaç ile birlikte açıklama yapan Atik, "TCK kapsamında suç olan bu davranışları sebebiyle kendisi hakkında İl Başkanlığımız ve il Hukuk Birimimiz tarafından derhal Diyarbakır Cumhuriyet savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Son zamanlarda kamuoyuna servis edilen bazı montaj kasetler bir tarafa bu defa da kendi kişisel hesaplarından yapılan bu tarz yanıltıcı bilgileri kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.