CHP'den Erdoğan'ın 10 sorusuna yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorulara madde madde yanıt verdi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorulara yanıt verdi.

Özkoç, ''Kendisi bugüne kadar bizim sorduğumuz, liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nun sormuş olduğu hiçbir soruya cevap vermedi. Ama biz cevap verelim'' dedi ve 10 soruya, madde madde cevap verdi.

Özkoç’un konuşmasından satır başları şöyle:

''BİR; PKK’dan, YPG’ye bölücü terör örgütünün bütün unsurları ile siyasi uzantıları ile birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor musun, lanetlemiyor musun?

PKK ve YPG dahil olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetliyoruz. Ancak biz de sana soruyoruz, bu soruyu soran sen; PKK terör örgütü Abdullah Öcalan ile masaya oturan, Abdullah Öcalan’ın kardeşini, ‘kırmızı bülten ile arandığını bilmiyordum’ diye oy istemek için televizyonlara çıkartan Tayyip Erdoğan mısın, değil misin? Kandil’de masaya oturan Tayyip Erdoğan mısın, değil misin? Bu sorunun cevabını ver. Habur Sınır Kapısı’ndan binlerce PKK’lıyı yurt içine alan, silahlandığı zaman onların valililere ve kaymakamlara ‘dokunmayın’ diyen Recep Tayyip Erdoğan mı bu soruyu soruyor. Biz de onun cevabını bekliyoruz.

İKİ; Türkiye’nin PKK ve YPG’ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatları destekliyor musunuz?

Ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın terörle mücadelede yaptıkları bütün mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Ama sana soru soruyoruz. Tezkerede yabancı güçleri Türkiye’nin içine alacağım diyerek orada o maddeyi ekletmekteki niyetin neydi? Yabancı güçlerin ne koşulda olursa olsun Türkiye topraklarına girmelerini asla istemiyoruz. Kontrolsüz şekilde yabancı güçlerin Türkiye topraklarında dolaşmasına asla izin vermiyoruz, bunun karşısındayız.

ÜÇ; NATO üyesi tartışmalarında kendi devletinin izlediği politikadan yana mısın, değil misin?

Devletin politikalarından sonuna kadar yanayız. Ama sen devlet değilsin. Senin dengesiz politikalarının tamamen karşısındayız.

DÖRT; Türkiye’nin Akdeniz ve Ege’de verdiği milli mücadelede ülkenin safında mısın?

O milli mücadelenin önderlerinden bir tanesiyiz. Bülent Ecevit’in bütün dağlara adını yazdırdığı, sembol haline geldiği mücadele o mücadeledir. Ancak sen, Kıbrıs Adaları silahlanıyorken gemimize Yunan subayları çıkıp bayrağımızı indirtmeye çalışırken sen neredeydin, ne yapıyordun? Hangi görevdendin, çok merak ediyoruz.

BEŞ; Dünyanın yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadele ve ilkesel düzeyde destek veriyor musun?

Çok komik bir sorular soruyorsun ama biz yine de cevap verelim. Senin, Türkiye’yi iflasa sürükleyen saçma sapan, akıl almaz ekonomik yöntemlerini hiçbir tanesine destek vermiyoruz. Türkiye’yi kaosa, iflasa sürükleyen senin Merkez Bankası’nı kendi emir ve komuta altına aldığın böyle bir ekonomik politikayı kesinlikle ama kesinlikle desteklemiyoruz.

ALTI; Mahkeme kararları ile yalan olduğu tescillenmiş iddiaları kenara bırakıp, siyaseti ülkenin acil çıkarları üzerinden yürütmeye var mısın?

Mahkeme kararları ile Man Adası’nda senin aile bireylerinin vergi kaçırmak için Man Adası’nda bir şirket kurduğu tescillenmiştir. Bu mahkeme kararı, eğer mahkeme böyle bir karar verirse ve doğru çıkarsa ben siyaseti bırakacağım dedin. Şimdi verdiğin sözü tutacak kadar şerefli olup olmadığını sana soruyoruz. Siyaseti bırakacak mısın, bırakmayacak mısın?

YEDİ; Siyasi stratejilerinin kendi siyasi partisinin mensupları ile belirlemeye yönelecek mi, yönelmeyecek mi?

Bu soruyu soran kişi, eğer Recep Tayyip Erdoğan ise, Trump’ın istediği için mahkeme kararlarını yok sayıp, kendi istediği heyeti getirerek Brunson’ı Amerika’ya teslim eden Recep Tayyip Erdoğan mı? Obama ile görüştük, Obama istediği için Suriye’ye giriyoruz diyen Recep Tayyip Erdoğan mı? Her türlü milliyetçilik ayaklarımın altındadır diyen Recep Tayyip Erdoğan mı? Çok merak ediyoruz.

SEKİZ; Bu toprakların tüm değerleri, sembolleri ile asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

Tekrar ediyoruz. Bu soruyu soran, Andımız’ı kaldırtan Recep Tayyip Erdoğan mı? Bu soruyu soran kişi, Suriye’de Süleyman Şah Türbesi’ni, yani biricik yurt dışındaki toprağımızı YPG ve PKK terör örgütü ile kaçırtan Tayyip Erdoğan mı? Bunu gerçekten merak ediyor ve soruyoruz.

DOKUZ; Partisi içinde her türlü terör örgütü destekçisini ve tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu?

Böyle bir tabir, terör örgütü destekçisi, kendisine hatırlatıyoruz… Abdullah Öcalan ve terör örgütünün mensuplarını Türkiye’ye sokan lider olarak Recep Tayyip Erdoğan aynaya baktığında, kendisinin bütün bu yaptıkları ile ilgili yansımasını görüyor mu, görmüyor mu? Partisinin, ahlaki suçlardan, uyuşturucudan, fuhuşa kadar ahlaki suçlardan medyada ve kamuoyunda gündem olan kişileri ile ilgili bugüne kadar ne yaptığını çok merak ediyoruz?

ON; Yüreği yetip, 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı?

Neden korkuyorsun Recep Tayyip Erdoğan? Kimin aday olacağını neden bu kadar merak ediyorsun? Biz sana bir soru soralım; önce sen Cumhurbaşkanlığı’na aday mısın, değil misin? Grup toplantısında konuşuyorsun. Desene ki, ben Cumhurbaşkanlığı’na adayım, Kılıçdaroğlu sen de aday mısın diye sor. Bunu böyle soramıyorsun. Sen sadece nabız yoklamasını, koltuk değnekçin olan bir siyasi partiye söylettiriyorsun, sorduruyorsun. Araştırıyorsun. Senin ne yapıp, yapmayacağını söylemeye cesaretin yok. Altılı masanın, her türlü siyaseti bir tarafa bırakıp, milletin geleceği için bir araya gelen, kader birlikteliği yapan altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli ve hazır. Sen seçimi şu gün yapıyoruz de, biz adayımızı açıklayacağız. O zaman kim aday konusunda ne kadar ciddiymiş ve seni yerle bir edecek olan aday kimmiş o gün görürsün.''

Bahçeli'ye yanıt

Özkoç, ''Bahçeli demiş ki Genel Başkanımıza, ‘Herhangi bir koğuşta yer beğen.’ Politika, siyaset yok. Ekonomiyi şöyle düzelteceği yok. Tehdit var. Diyorlar ki sizi hapse, zindanlara atarız. Hiçbir tehditten korkmuyoruz. Bizim milletimize yaptığımız mücadele diyeti ölümse ölüm, zindansa zindan, ne gerekiyorsa milletimiz için yapmaya devam edeceğiz. CHP, asla bir adım geri atmayacak'' ifadelerini kullandı.