CHP'den 'Erdoğan'ı emekli edeceğiz' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP Doğu Masası Heyeti, Erzurum’da yeni üye törenine katıldı.

Oğuz Kaan Salıcı, yapılacak seçimleri kazanarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “emekli edeceklerini” söyledi.

CHP'li Salıcı'nın açıklaması şu şekilde:

“İki tane hayat yaşanıyor. Biri sarayın hayatı. Birisi sokakta bizim yaşadığımız hayatı. Saraydaki hayatta her şey tıkırında. İş köylünün, emekçinin, işçinin hayatına gelince orada işler iyi değil. Bu düzen değişecek. Bu düzenin değişmesi için sizin sandıkta bu işe müdahale etmeniz lazım. Tayyip Bey çok çalıştı. 20 sene boyunca ülkeyi yönetti. Koşturuyor ama artık emeklilik vakti geldi. Tayyip Bey’i emekli edeceğiz arkadaşlar. Tayyip Bey’i emekli edeceğiz, sizlerin de rızanız olursa Erzurum’daki AK Parti milletvekillerini de emekli edeceğiz. Gördüğüm kadarıyla bazıları aile meseleleriyle çok meşgul. Vatandaşa ayıracak vakitleri yok. Onları da emekli edeceğiz.”

'Kırmızı kart göstermek vatandaşın hakkı'

AKP’li vekillerin Erzurumluların sorununu dinlemediğini kaydeden Salıcı, “Seçim zamanı gelirler, bizim partimize oy verin. Ne diyeceksin o zaman, oy verecek misin Erzurumlu. Seçimden seçime gelen siyasetçiye kırmızı kart göstermek vatandaşın hakkıdır” dedi.

Salıcı, yurttaşların ödediği verginin “beşli çeteye ve zenginlere aktarıldığını” ifade ederek, “Erzurum fakirleşiyor, yoksullaşıyor ama Türkiye’de bazılarının işleri çok iyi gidiyor. Mesela beşli çeteden biriysen işler tıkırında. Pandemi döneminde beş tane maske dağıtamayan iktidar senin paranı tıkır tıkır ödüyor. Sadece onlar mı? Kur korumalı mevduata geçtik, mevduatı dolara endekslediler. Diyorlar ki ‘Sen daha çok para kazanacaksın” diye konuştu. (ANKA)