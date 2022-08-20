CHP'den Erdoğan'a 'kuru üzüm alım fiyatı' tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 'Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir' dedi.

Haber Merkezi

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultani çekirdeksiz kuru üzüm Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Üzümcünün '2 doların altında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin' dediği Tayyip Erdoğan, 1,5 doların bile altında bir fiyat açıklamıştır" ifadelerini kullandı.

Özel, "Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir" ifadelerini kullandı.

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