CHP'den Erdoğan'a 'kuru üzüm alım fiyatı' tepkisi

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultani çekirdeksiz kuru üzüm Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatının 27 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Üzümcünün '2 doların altında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin' dediği Tayyip Erdoğan, 1,5 doların bile altında bir fiyat açıklamıştır" ifadelerini kullandı.
Özel, "Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir" ifadelerini kullandı.
Üzümcünün "2 doların altında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin" dediği Tayyip Erdoğan, 1,5 doların bile altında bir fiyat açıklamıştır.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 20, 2022
Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor.
27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir. https://t.co/AW3JVTJVVU