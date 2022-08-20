CHP'den Erdoğan'a 'kuru üzüm alım fiyatı' tepkisi

Üzümcünün "2 doların altında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin" dediği Tayyip Erdoğan, 1,5 doların bile altında bir fiyat açıklamıştır.



Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor.



27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir. https://t.co/AW3JVTJVVU