CHP'den Erdoğan'a kentsel dönüşüm yanıtı: 'İstediğin her şeyi yaptın, tek başına iktidardın'

Deprem sonrası yeniden gündem olan kentsel dönüşüm çalışmalarına muhalefetin engel olduğunu savunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine Meclis'ten yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, iktidarın inşaat politikalarını "rantsal dönüşüm" olarak niteleyerek "Bugüne kadar yapmak istediğin her şeyi yaptın, tek başına iktidardın" dedi.

Partisinin karşı çıktığı noktanın müteahhitlerin çıkarı olduğunun altını çizen Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün enkaz altında olunmasının nedeni, bugün feryatların enkazdan çıkıyor olmasının nedeni bu AKP iktidarında son 10 yıl içerisinde kentsel dönüşüm gerçeğini AKP'nin rantsal dönüşümde yani müteahhitlerin menfaati ile özdeşleştirmesiyle ve bununla ilgili politikaları yürütmesiyle bugünlere geldik.

Şimdi çıkmış Recep Tayyip Erdoğan, hiç utanmıyor, yüzü hiç kızarmıyor, ‘Ya biz kentsel dönüşüm yapacaktık, CHP engelledi' demiş. Ya Allah'tan kork, insan bu kadar büyük yalan söyler mi ya. Bugüne kadar yapmak istediğin her şeyi yaptın, tek başına iktidardın. Kentsel dönüşümü, müteahhitlerine, yandaş müteahhitlerine peşkeş çeker hale getirip de bir daireyi borçlandırarak vatandaşa verdirip altındaki dükkanları da müteahhide peşkeş çekme anlayışına CHP karşı çıktı.

'Sizin için varsa yoksa para'

Kentsel dönüşümü İstanbul gerçekleştirdi KİPTAŞ ile. Üstelik vatandaşı borçlandırmadan. İzmir mükemmel bir proje geliştirdi. İstanbul'da Avcılar Belediyesi'nin yaptıklarını gidin orada görün. İnsanlar kendi evlerinde sıcak yuvalarına kavuştular. Güvenli bir şekilde yaşıyorlar. Ama sizin için varsa yoksa para. Kendi menfaatiniz, sarayın menfaati. Kimse başka yerde suçlu aramasın. Suçlu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Suçlu tek parti yönetimidir. Suçlu Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki bir avuç azınlıktır. Masum, mağdur olan milletimizdir. Çaresiz olan enkaz altında cenazelerini bekleyen insanlarımızdır."