CHP'den elektrik zammı protestosu: Siyah çelenk bırakılacak, zam müzesi açılacak

Cumhuriyet Halk Partisi, elektrik zamlarının geri alınması talebiyle 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul’daki protestoda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı yerlere siyah çelenk bırakacaklarını ve zam müzesi açacaklarını söyledi.

CHP'nin elektrik zammına dair talep ve önerilerini dile getiren Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir.

KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir.

Bu dakikadan başlayarak CHP’nin bütün kademeleri “Zamlar geri alınsın” diyerek sokakta olacak. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da zam müzesi açacağız. Biz vatandaşımızın bu derdinin sağır olan kulaklar duyuncaya kadar 7/24 çalışacağız. Bu faturaları vatandaşa gönderen iktidara ilk seçimde de hep birlikte faturayı keseceğiz"