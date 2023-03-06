CHP'den bütün örgütlere bu mesaj gidiyor

CHP'den parti örgütlerine Ankara yolculuğu mesajları iletiliyor.

CHP'nin birçok il ve ilçe örgütünden bugün açıklanacak adaylık öncesi Ankara'ya yola çıkış mesajları iletildi.

O mesajlardan biri şöyle:

"Değerli yol arkadaşlarım, 6 Mart Pazartesi(yarın), saat 17.00da CHP Genel Merkezinde olacağız! Halkın umudu genel başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLUnun cumhurbaşkanlığı adaylığını tüm Türkiyeye genel merkezimiz önünde hep birlikte halkımıza duyuracağız. Seyhan Belediyesi önünden saat 11.00de otobüslerle Ankaraya hareket edeceğiz. Tüm Türkiye Halkına hayırlı olsun! Sayın Kemal KEMAL KILIÇDAROĞLUnun yolu açık olsun! Saygılarımla. CHP ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANI Av. Remzi Ümit ATAY"