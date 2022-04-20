CHP'den 'askıda otobüs bileti' kampanyası

CHP Gençlik Kolları, otobüs bilet fiyatlarındaki artışın ardından bayram öncesinde "Askıda Otobüs Bileti" kampanyası başlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kampanyanın ilk bağışçısı oldu.

Sosyal medya hesabından dayanışma kampanyasına ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Gençlik Kollarımızın başlattığı Askıda Otobüs Bileti dayanışmasının ilk bağışçısı olmaktan mutluluk duyuyorum. Bayram kavuşmaktır, kucaklaşmaktır. Şimdi mesafeleri değil, sevgiyi büyütme vaktidir. Gelin, bayramda evine gidemeyen öğrenci kalmasın!"

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşıma dayanışma kampanyasının askidagencbilet.com internet sitesi adresini de ekledi. ANKA'nın haberine göre sitede "ihtiyaç sahibi öğrenciler" bayramda evlerine gidebilmek için askıdan bilet alabilecekken, destek olmak isteyen yurttaşlar ise askıya bilet bırakabilecek.

CHP Gençlik Kolları ve Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) "Uzakları yakınlaştıran, mesafeleri kısaltan bir hareket..." ifadeleri ile duyurduğu dayanışma kampanyasında, yurttaşlar 200 TL ve üzeri bağışta bulunabilecek.