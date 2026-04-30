CHP'den 'Arif Kocabıyık' açıklaması: 'Parti üyelik işlemleri durduruldu'

Ülkücü geçmişi, solcu öğrencilere korkakça saldırıları, Berkin Elvan'a ve yüzlerce yurttaşa ettiği ırkçı ve cinsiyetçi küfürler...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde parti rozeti taktığı sokak röportajcısı Arif Kocabıyık'ın sicilinin bir kısmı böyle.

Kocabıyık'ın CHP'ye katılmasının ve rozetinin bizzat Özel tarafından takılmasının ardından gelen tepkiler sonucu yeni bir gelişme yaşandı.

CHP ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlarının kabul edilemeyeceği belirtilen Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerinin durdurulduğu bildirildi.

CHP tarafından konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, salı günü grup toplantısının ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis’e gelen konuklarını kabul etmiştir.

Akşam saatlerine kadar süren yoğun kabul programı sırasında, pek çok vatandaşa olduğu gibi, Antalya’dan gelen partiye katılmak istediği iletilen Arif Kocabıyık’a da rozet takılması rica edilmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık’a da rozet takmıştır.Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur."