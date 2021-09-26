CHP'den 'Akşener'in başbakan adaylığı' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in dün katıldığı televizyon programında "Cumhurbaşkanı adayı değilim, ben başbakanlığa adayım" demesine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, Özel, partisinin İYİP'le Millet İttifakı olarak ortak hareket etmesine ilişkin şöyle konuştu:

"Biz İYİ Parti ile önceki seçimde bir ittifak yaptık. Şu anda da ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili tespitlerimiz ve çıkış önerilerimiz ortaklaşıyor. Bunlardan en önemlisi de önümüzdeki seçimleri hep birlikte kazanıp ortak taahhüdümüz olan güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiş yapmak. Bu bir önceki sisteme dönmek değil hem 16 Nisan ile hem 12 Eylül 2010 ile hem de 12 Eylül 1982 Anayasası ile yüzleşen, hesaplaşan yeni demokratik sivil bir anayasa yapmak. Ortak önerimiz olarak bu anayasanın içinde güçlendirilmiş parlamenter sistem var. O parlamenter sistemde de bugün biz İYİ Parti ile aynı parti değiliz ama ülkenin bu büyük burhandan çıkışında reçetelerimiz ortak, birlikte hareket ediyoruz. Bunun için önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçildiği takdirde partisi herhangi bir partiyle irtibatı olmayacak, bütün partileri kucaklayacak, taahhütlerine uygun şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak"

Akşener'in başbakanlık açıklamasına ilişkin konuşan Özel şu ifadeleri kullandı;

"Bu geçiş tamamlandıktan sonra zaten parlamenter sistem içerisinde yürütmenin başı tekrar başbakan olacak ve parlamenter sistemde seçime giren partilerin liderleri, seçimin parlamentoda gerekli milletvekili sayısına ulaştıklarında hükümeti kurmakla görevlendiriyorlar ve başbakanlık sıfatını alıyorlar. Sayın Akşener'in parlamenter sisteme geçildikten sonra orada başbakan olmak gibi bir talebin olmasından, bir niyetinin ve iddiasının olmasından daha doğal bir şey yok. Bugünkü aktif cumhurbaşkanlığı tartışmalarında kendisi, mevcut seçilecek cumhurbaşkanının, görevine devam edecek güvenilir birisi olması yani bütün partiler açısından güven duyulacak bir isim olup devleti temsil eden, tarafsız ve bağımsız cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesi gerektiğini ifade etti. Kendisinin bu göreve değil bundan sonraki süreçte ülke demokratik güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndükten sonra yürütmenin başı olan başbakanlık makamına talebi olduğunu söylüyor. İddia sahibi bir lider için bundan daha doğal bir şey yok. Dünkü açıklamasının önümüzdeki süreçte ülkenin içinde bulunduğu buhrana ait itirazlara ve çözüm önerisi ortak tüm siyasi partiler açısından da son derece kıymetli ve ön açıcı olduğunu düşünüyorum. Şu anda Meral Akşener'in açıklaması Cumhur İttifakı açısından kaygı verici, Cumhur İttifakı dışındaki herkes için de memnuniyet verici bir açıklamadır."

Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ortak bir ismin belirlenmediğini söyleyen Özel, "Cumhurbaşkanı adaylığı için ortak bir isim belirlenmedi. Bu konuda partilerin yetkili organları değerlendirmeler yapıp liderler birbirleriyle zaten götürdükleri samimi diyalogla beraber bu meseleler görüşülecek ve ortak bir karara varılacak. Üzerinde ortaklaşılan konu, nasıl bir cumhurbaşkanı ve nasıl bir geçiş süreci olduğu. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor ve bu sürecin son derece iyi gittiğini ifade etmek lazım" dedi.