CHP'den Akşener'e: Saray entrikası

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması sonrası tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kriz sonrası toplanan CHP MYK'da Akşener hedef alındı. Bazı MYK üyelerinin olayları “Saray entrikası” olarak yorumladığı aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun da bu yorumlara karşılık vermediği kaydedildi. Toplantıya ilişkin bilgi veren kurmaylar, “Genel başkan üzgündü ancak ‘Yolumuza devam edeceğiz’ dedi. Mansur Bey, Ekrem Bey’le yolumuza devam edeceğiz. Onlar bizim belediye başkanlarımız” yorumunu yaptı.