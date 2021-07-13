CHP'den AKP'ye ihale kıyağı: Belgeleri paylaştı, 'skandalları okuyacaksınız' dedi

KRT'de çalıştığı sırada CHP'li Ataşehir ve Maltepe belediyelerinin Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair paylaşımlarının ardından işten çıkarıldığını duyuran Çağdaş Ulus yeni iddialarda bulundu.
"CHP'li Şişli Belediyesi'nin, AKP MKYK üyesinin abisine verdiği ihaleyi ve sonrasında yaşanan skandalları okuyacaksınız" diyen Ulus, Şişli Belediyesi'nin geçen yıl bu tarihlerde akaryakıt istasyonunun bulunduğu 4202 metrekarelik belediyeye ait bir alanı 10 yıllığına Yüksel Holding’e kiraya verdiğini yazdı.
'Belediyeden izin alınmadı'
Ulus şu paylaşımları yaptı:
"İhale şartnamesinde ise 'Şişli Belediyesi’nden resmi izin almadan kiracı Yüksel Holding; bu benzin istasyonunda, istasyona ait market ve müştemilatlarda tadilat ve ilave yapamaz' notu düşülmüştü. Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No:10’da bulunan bu alan, aynı caddede 10 numarada bulunan Şişli Belediyesi’nin yanı başındaydı. Başkan Muammer Keskin’in odasının penceresinden dışarı bakıldığında görülebilecek bir alandaydı.
İşte başkan Keskin’in odasının yanı başında bulunan bu alanda kiracı firma, bir süre sonra market ve müştemilat alanlarını yıktı. Ardından o bölgeye yeni yapılar yaptı. Yapılar yıkılırken de koca koca dükkanlar yapılırken de belediyeden izin alınmadı.
'Ruhsat alınmadan kaçak yapılar inşa edildi'
Ruhsat alınmadan bu alana kaçak yapılar inşa edildi. Tabi, belediyenin imardan sorumlu yetkilileri de zabıta ekipleri de bu olaylar yaşanırken ortada yoktu. Bu kaçak yapılara karşı AKP’li meclis üyelerinin muhalefet yapıp itirazda bulunması beklendi ama olmadı.Çünkü akaryakıt istasyonunu 10 yıllığına kiralayan İsmail Hakkı Yüksel’in kardeşi Cüneyt yüksel AKP MKYK üyesiydi.
23. Dönem AKP milletvekili de olan Yüksel'in abisi İsmail Hakkı Yüksel'i bilmeyenler için kendisi Ali Baba Turizmin ve Crown Plaza Harbiye Otelin sahibidir.
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