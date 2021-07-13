CHP'den AKP'ye ihale kıyağı: Belgeleri paylaştı, 'skandalları okuyacaksınız' dedi

KRT'de çalıştığı sırada CHP'li Ataşehir ve Maltepe belediyelerinin Hadi, Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair paylaşımlarının ardından işten çıkarıldığını duyuran Çağdaş Ulus yeni iddialarda bulundu.

"CHP'li Şişli Belediyesi'nin, AKP MKYK üyesinin abisine verdiği ihaleyi ve sonrasında yaşanan skandalları okuyacaksınız" diyen Ulus, Şişli Belediyesi'nin geçen yıl bu tarihlerde akaryakıt istasyonunun bulunduğu 4202 metrekarelik belediyeye ait bir alanı 10 yıllığına Yüksel Holding’e kiraya verdiğini yazdı.

'Belediyeden izin alınmadı'

Ulus şu paylaşımları yaptı:

"İhale şartnamesinde ise 'Şişli Belediyesi’nden resmi izin almadan kiracı Yüksel Holding; bu benzin istasyonunda, istasyona ait market ve müştemilatlarda tadilat ve ilave yapamaz' notu düşülmüştü. Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No:10’da bulunan bu alan, aynı caddede 10 numarada bulunan Şişli Belediyesi’nin yanı başındaydı. Başkan Muammer Keskin’in odasının penceresinden dışarı bakıldığında görülebilecek bir alandaydı.

İşte başkan Keskin’in odasının yanı başında bulunan bu alanda kiracı firma, bir süre sonra market ve müştemilat alanlarını yıktı. Ardından o bölgeye yeni yapılar yaptı. Yapılar yıkılırken de koca koca dükkanlar yapılırken de belediyeden izin alınmadı.

'Ruhsat alınmadan kaçak yapılar inşa edildi'

Ruhsat alınmadan bu alana kaçak yapılar inşa edildi. Tabi, belediyenin imardan sorumlu yetkilileri de zabıta ekipleri de bu olaylar yaşanırken ortada yoktu. Bu kaçak yapılara karşı AKP’li meclis üyelerinin muhalefet yapıp itirazda bulunması beklendi ama olmadı.Çünkü akaryakıt istasyonunu 10 yıllığına kiralayan İsmail Hakkı Yüksel’in kardeşi Cüneyt yüksel AKP MKYK üyesiydi.

23. Dönem AKP milletvekili de olan Yüksel'in abisi İsmail Hakkı Yüksel'i bilmeyenler için kendisi Ali Baba Turizmin ve Crown Plaza Harbiye Otelin sahibidir.

Şartname

Şartname

'AKP ve CHP’li isimler Şişli’de ortak hareket etti'

Şişli Belediyesi’nin 2020 yılı denetleme komisyonunda ise AKP’li Meclis Üyesi Mehmet Öztürk vardı. Benzin istasyonu ihalesine bir kelime bile etmedi. Çünkü AKP ve CHP’li isimler Şişli’de ortak hareket etmişti.

Normalde hem benzin istasyonunda bulunan yapıların izinsiz yıkımı ve ardından yapılan kaçak yapılar sözleşmenin feshini gerektirir. Yıkılan eski yapılar için kiracıya ceza kesilip kaçak yapılar hakkında da yıkım kararı çıkarılır. Ama Şişli Belediyesi’nde başkan dahil sanırım herkes halinden memnun ki bu rezalet açık açık yaşanıyor.

'36 milyon yerine 32 milyon tahsil edildi'

Tabi ihale şartlarına aykırı tek olay bu değil. İhale teklifleri teklif sırasına göre tutanakla sırayla yazılıyor. Buradaki rakam 36 milyon TL. İhale kamera ile kayıt altına alındı. Ama tutanağa rağmen belediye alacağını 32 milyon lira olarak tahsil etti. Acaba neden? 36 milyon TL yerine 32 milyon ödeme yapılması da ayrı bir skandaldır. Bilinmelidir ki; kamu ihalelerinde kuruş değişirse ihale iptal olur.

Ve gelelim bir başka ayrıntıya... İhale şartnamesinde 'Kiracı burayı alt kiracıya veremez' yazıyor. Ama yapılan kaçak yapılar muhtemelen kafe ve restoran gibi yerlere de kiraya verilecek. Bu da ihale şartlarının üçüncü kez ihlali demektir.

İhalenin şeffaf ve eşit yapılmadığı rekabet koşullarının da kamu lehine sağlanmadığı iddialarını da hatırlatmakta fayda var. Ek olarak Enerji Piyasaları Rekabet Kurulunun, akaryakıt istasyonu bayiliklerinin dağıtım şirketlerince 5 yıldan fazla verlemeyeceğine yönelik kararı olduğunu da hatırlatalım. Burası malum 10 yıllıına kıraya verildi.

'Şişli'de yaşananlara göz mu yumuldu?'

Burada bir belgeyi daha paylaşmakta fayda var. Çevre ve Sehircilik İl Müdürlüğü usulsüzlüğü öğrenmiş. Belediye ile yazışma yapılmış. Yazışmaya göre yıkılan alanlar 1996 yılında yapılmış. Yıkılan alanların yerine ise 2021 yılında tadilat ruhsatıyla inşaat yapılmış. Bu suçtur. İBB'ye de bu noktada soru sormakta fayda var. Benzin istasyonlarındaki ruhsat incelemesinde siz de sorumlusunuz. Şişli'de yaşananlara göz mu yumuldu?"