CHP'den AKP'ye geçen Özlem Çerçioğlu yolsuzluk davasında beraat etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. "İhaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla görülen davada Çerçioğlu beraat etti.

Dava dosyası, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 2015'te düzenlenen danışmanlık hizmeti alımı ihalesinin yanı sıra 2014-2016 dönemindeki danışmanlık hizmetleri, internet sitesi tasarımı ve yazılım ihaleleri ile çeşitli doğrudan temin işlemlerine ilişkin dosyaların birleştirilmesiyle oluşturulmuştu.

Duruşmada, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin dolaylı iştiraki AYSERA A.Ş.'nin yönetim kuruluna seçilen eski ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt'a 14 yıl hapis cezası verildi.

Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan da ASKİ'nin 2015 yılındaki danışmanlık hizmet alımına ilişkin davada toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karaarslan'a ihaleye fesat karıştırma suçundan 5 yıl, edimin ifasına fesat karıştırma suçundan 4 yıl, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Davada diğer sanıklar hakkında da çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına hükmedilirken bazı sanıklar için beraat kararı verildi.

2002 yılında CHP'li olan Çerçioğlu, partisinden istifa ederek 14 Ağustos 2025'teki 24'üncü kuruluş yıl dönümünde AKP'ye katılmıştı.

Çerçioğlu, katılım konuşmasında, "Yargıdan ya da yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamayı siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum" demişti.

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