Çerçioğlu Ailesi'nin şirketine yardım simidi: JANTSA’nın bağlı ortaklığı TOGG’un tedarikçisi oldu

Geçtiğimiz yıl CHP'den istifa ederek AKP saflarına katılması kamuoyunda büyük yankı uyandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ailesine ait şirketler, iktidar imkanlarından yararlanmaya başladı.

Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu JANTSA ve bağlı ortaklığı JMW Jant Sanayi A.Ş., Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yürütülen yeni araç programının seri üretim ve tedarikçisi olarak seçildi.

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Zor günler geçiren şirkete iktidar eli

Transferin ardından kamuoyunda yükselen tepkiler, Çerçioğlu ailesinin ticari hayatına da yansımıştı.

Şirketin 12 yıllık yabancı ortağı MV Italia SRL, eleştirilerin ardından tüm hisselerini satarak ortaklıktan çekilmiş, JANTSA’nın borsadaki hisseleri yarı yarıya değer kaybederek 30 lira seviyelerinden 14,6 liraya kadar gerilemişti. Hisseleri çakılan ve finansal açıdan darboğaza giren şirkete cansuyu, devlet destekli TOGG projesinden geldi.

JANTSA'nın, TOGG'la önemli bir işbirliğine imza atacağı duyuruldu.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın "şirketin faaliyet hacmine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlamasının beklendiği" belirtilerek krizden çıkışın kapısı aralandı.

AKP’ye rozet, şirkete ihale

Çerçioğlu'nun AKP'ye katıldığı dönemde muhalefet cephesinden yapılan uyarılarda, transferin ardında ticari kaygılar ve iktidarla kurulan sermaye ilişkileri olduğuna dikkat çekilmişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, transfer sürecinde JANTSA’yı işaret ederek "Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen son KAP açıklaması, siyasi saf değişimlerinin arkasında yatan sermaye-iktidar pazarlıklarını ve kamusal kaynakların sermayeye nasıl aktarıldığını bir kez daha tescillemiş oldu.

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