CHP'den açıklama: Parti merkezine faturalar yağıyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, elektriğe kademeli tarifeyle gelen zamlardan şikâyetçi olan yurttaşların partilerine çok sayıda fatura gönderdiğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Öztrak, “Bize faturalar yağıyor. Vatandaşın evindeki faturalar ikiye katlanmış. Emekli destek olmadan ödemenin altından kalkamıyor. Esnafın elektrik faturası ise ödediği kirayı geçmiş” dedi.

Faturası bir ayda 934 liradan 1913 liraya yükselen bir esnafın durumunu paylaşan Öztrak, “Ya bu zamları geri alacaksınız ya da dar ve sabit gelirlilerin gelirini her ay zamlara paralel olarak artıracaksınız” çağrısını yaptı.