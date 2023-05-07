CHP'den 3 vekilin adı bakanlık için gündemde

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, seçimi kazanmaları durumunda 3 bakanlık için partisinden üç isim sıraladı.



Özkan, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na ve CHP Enerji ve Altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olacaklarını belirtti.



CHP olarak bu üç konuyu önemsediklerini belirten Özkan, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir tutum göstermese de biz CHP'liler olarak bunu önemsiyoruz" dedi.