CHP'den 10 maddelik ekonomi modeli

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması gerçekleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin yüksek enflasyona karşı hazırladığı ekonomi modelini açıkladı.
AKP'nin iktidara geldiği yılda tüketici enflasyonunun yüzde 30; üretici enflasyonunun ise yüzde 31 olduğunu belirten Öztrak, 20 yılın sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 70'e yükselerek iki buçuk kat arttığını; üretici enflasyonunun ise dört kat artarak yüzde 122 seviyesine yükseldiğini belirtti.
Öztrak CHP'nin yüksek enflasyona karşı hazırladığı ekonomi modelini şöyle sıraladı:
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"Merkez Bankası’nın başına derhal liyakatli bir ismi atayacağız. Bankayı siyasetin müdahalesinden kurtaracağız. Bankanın araç bağımsızlığına asla müdahale etmeyeceğiz.
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Ekonomide “kral değil, kural” olacak. En son 5 Şubat 2009’da toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey derhal toplanacak. Devlette liyakati ve adaleti sağlayacağız. Derhal Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkaracağız. Rüşvetçileri, beytülmale el uzatanları, yolsuzluk yapanları, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenleri, devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracağız. Stratejik Planlama Teşkilatı’nı hızla kuracağız. Ülkenin en yetenekli kadroları burada toplanacak. Ekonominin gerçek fotoğrafı çekilecek. Çözüm planları buradan çıkacak.
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Kamu Özel İşbirliği Projelerinde dövizle belirlenen tarifeleri, ve gelir garantilerini, ivedilikle Türk Lirası’na çevireceğiz. Hukuk çerçevesinde, gerekirse bu projelerin işletme haklarını kamuya geri alacağız.
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Kamu bankalarının kaynaklarının yandaşa, rant projelerine aktarılmasına derhal son vereceğiz. Ziraat Bankası sadece çiftçiye, Halk Bankası da sadece esnafa avantajlı kredi sağlayacak.
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Dünya standartlarında bir Kamu İhale Yasası çıkaracağız. Yapılan büyük ihalelerin maliyetini ve verilen garantileri tek tek açıklayacağız.
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Bütçe disiplinini sağlayan mali çapaları yeniden güçlendireceğiz. Gerekirse yeni mali çapaları getireceğiz ve kullanacağız. Varlık Fonu’nu derhal kaldıracağız. TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Sayıştay denetimini Uluslararası standartlara ve kaliteye çıkaracağız.
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Dijital alt yapıyı hızla güçlendireceğiz. Teşvik politikasını, sanayicinin katma değeri yüksek ürün üreteceği noktaya taşımak için kullanacağız. Yüksek teknoloji içeren, Yeşil Mutabakata uyumlu, dijital dönüşümü kolaylaştıracak yatırımları teşvik edeceğiz. Bu kapsamdaki doğrudan sermaye yatırımlarını destekleyeceğiz. Ülkemizin üretken kapasitesini ve verimliliği arttıracağız. Enerji arz güvenliğini, temiz ve ucuz enerjiye erişimi sağlayacağız. Bu çerçevede, Yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik vereceğiz. İthal enerjide tedarikçileri çeşitlendireceğiz.
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Gıdada arz güvenliğini sağlayacak, kendi kendimize yeterliliği gerçekleştirecek, planlama ve çiftçiye destek tedbirlerini alacağız. Çiftçiye elektrik, gübre, yem gibi girdileri ucuz vereceğiz. Çiftçinin kullandığı elektrikte, tüm vergi ve ek kalemleri kaldıracağız. Kuracağımız güneş enerjisi tesislerinin üreteceği enerjiyi, çiftçi kooperatiflerine ücretsiz vereceğiz. Bankalarda ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde takibe düşmüş çiftçi borçlarına gelen faizleri derhal sileceğiz. Kredilerin geri ödemelerini 6 ay erteleyeceğiz. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan ÖTV almayacağız. Belediyelerin kooperatiflerle iş birliğini destekleyerek, yurttaşlarımızın ucuz ve kaliteli gıdaya erişim imkânlarını artıracağız.
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Derhal bir genelge çıkararak devlette israfa son vereceğiz. İsraf genelgesiyle, devlet millete örnek olacak. Bütçede yarattığımız imkânları, dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin rahatlatılması için kullanacağız. Aile Destekleri Sigortası’nı hayata geçireceğiz.
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“Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Programını” ortaklarımızla uygulamaya koyacağız. Böylece evrensel adalet, hukukun üstünlüğü, ifade ve girişim özgürlüğü normlarını yakalamış, güçlü bir demokrasiyle taçlandırılmış bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Ülkemizde iyi yönetişimi ve yargı bağımsızlığını sağlayacağız."