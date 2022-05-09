CHP'den 10 maddelik ekonomi modeli

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması gerçekleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin yüksek enflasyona karşı hazırladığı ekonomi modelini açıkladı.

AKP'nin iktidara geldiği yılda tüketici enflasyonunun yüzde 30; üretici enflasyonunun ise yüzde 31 olduğunu belirten Öztrak, 20 yılın sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 70'e yükselerek iki buçuk kat arttığını; üretici enflasyonunun ise dört kat artarak yüzde 122 seviyesine yükseldiğini belirtti.

Öztrak CHP'nin yüksek enflasyona karşı hazırladığı ekonomi modelini şöyle sıraladı: