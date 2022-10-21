CHP'de 'TSK kimyasal silah kullandı' gerilimi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nin PKK'ye karşı kimyasal silah kullandığı haberleri sonrası "İddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç” demişti.

Tanrıkulu'nun bu sözleri sonrası AKP'den ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama gelirken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan da açıklama geldi.

“Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde terörün en yoğun olduğu dönemlerde, en zor şartlarda bile kimyasal silah kullanmamıştır. Teröristlere yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddiası tamamen TSK’yı yıpratmaya yönelik organize bir çalışmadır" diyen Bakan, "Şiddetle reddediyor, kınıyorum" ifadesini kullandı.