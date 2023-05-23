CHP'de tepki: O partilerden bize oy gelmedi ve bizden 4 vekil aldılar

CHP'de üç dönem İzmir milletvekilliği yapan Tacettin Bayır, İzmir'deki seçim sonuçlarına ve aday listesine tepki gösterdi.

"İzmir için bir başarı grafiğinden bahsedemem. Bir başarısızlık var. 2018 seçimlerinde İzmir'de 7-7 vekil çıkarmıştık. Ancak 14 Mayıs seçimlerine geldiğimizde 2 bölgede 2'şer koltuk başka partilere verildi. Ancak başka partilerden de oy geldiyse bu oylar nerede?" diyen Bayır, "Yani o partilerden bize oy gelmedi ve bizden 4 vekil aldılar. 75 ismi listelerimizden seçime koydular ve bunların yaklaşık 35 tanesi milletvekili seçildi. Yarın bunlar farklı görüşte olduğu için belki de ayrılıp grup kuracaklar. Bizim şu an milletvekili sayımız 169 gözüküyor ancak bundan 35 ittifak vekili çıkardığımızda yine 2018 koltuk sayılarına geri döndüğümüzü görüyoruz. O zaman neden bir araya geldik. Bu fazlalık oylar nerede?" ifadesini kullandı.