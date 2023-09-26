CHP'de kurultay tarihi belli oldu, tüzükte ortaklaşamadılar

CHP Parti Meclisi (PM), bugün genel merkezin önerdiği kurultay tarihini görüşmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

PM toplantısında alınan karara göre CHP 38. Olağan Kurultayı hem genel merkezin hem de "değişimcilerin" üzerinde ortaklaştığı 4-5 Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

Toplantıda tüzük kurultayının tarihi de kararlaştırıldı. Genel merkez kanadı, tüzük kurultayının kasım ayı içinde toplanabileceğini "değişimciler" ise tüzük konusunun “aceleye getirilemeyeceğini” savunuyordu. CHP Parti Meclisi, tüzük kurultayının 25-26 Kasım’da yapılmasına karar verdi.

Tüzük için önerilerin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen isimler itirazlarını “Şu anda bu değişikliği delegeyi oyalamak için bir söylem olarak kullanıyorlar, o yüzden samimi gelmiyor. Tüzüğün detaylıca konuşulması için yerel seçimler sonrasında, 2024 yılı içinde ele alınması gerek” görüşüne dayandırıyordu.

CHP'de şu ana kadar genel başkanlığa adaylığını açıklayan iki isim CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP eski PM Üyesi Örsan Öymen oldu.

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da başını çektiği "değişimcilerin" adayı olarak 15 Eylül'de bir tutum belgesi de açıklayarak adaylığını ilan etmişti.

Partide değişimi savunanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delege sayısının genel merkezden kongrelere müdahale yapılarak artırıldığını savunuyor.