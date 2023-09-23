CHP’de kurultay günü salı netleşecek

CHP’nin geçtiğimiz günlerde başlayan il kongreleri takvimi devam ediyor.

Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.

CHP'de şu ana kadar 16 il kongresi tamamlandı. CHP’nin İstanbul İl Kongresi, 8 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK), salı günü ise PM toplantısı yapılacak. PM’de 38. Olağan Kurultay’ın tarihinin netleşmesi bekleniyor.

Kurultay tarihi için geçtiğimiz hafta yapılan MYK’da 4-5 Kasım tarihinin önerilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

CHP’de kurultaydan iki hafta sonra da tüzük kurultayının yapılması bekleniyor.

Kurultay öncesinde, 22-23-24 Ekim’de milletvekillerinin Sapanca’da kampa girmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı kampta, yerel seçim hazırlıkları ve kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

Yerel seçimlerde ittifak yapılıp yapılmaması konusu da milletvekillerinin görüşüne sunulacak. (AA)