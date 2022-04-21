CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı hamle hazırlığı: '7 bin kişiye mektup göndereceğim'

CHP'li eski vekil ve eski Bakan Mehmet Sevigen, geçen yıl Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerinin ardından partiden ihraç edilmişti.

Sevigen, geçtiğimiz günlerde çıktığı CNN Türk yayınının ardından Sabah gazetesinden Yavuz Donat'a açıklamada bulundu.

Sevigen'in açıklamaları şöyle:

Yayından sonra bin 700 telefon aldım... CHP'lilerden... Kimler aramadı ki?

3 televizyondan canlı yayın daveti geldi.

Taban rahatsız... Herkes bir arayış içinde.

Karar verdim... Şimdi bir mektup yazıyorum.

Önder Sav, Kemal Anadol, Eşref Erdem, Hikmet Çetin, Yılmaz Ateş'e... Görevden alınan il başkanlarına... İhraç edilenlere... 7 bin kişiye göndereceğim.

Mektup... Uzun... Özeti şu:

Parti yönetiminde ve Meclis'te eski/gerçek CHP'liler azınlıkta... CHP'liler! Ayağa kalkın! CHP'ye sahip çıkın!