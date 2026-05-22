CHP’de kayyım kulisleri: ‘Kılıçdaroğlu görevde uzun süre kalmayacak, aday olmayacak, Özel tarafından ziyaret edilecek’

CHP’ye yönelik mutlak kararı sonrası gerilim sürüyor.

Gazeteci Gürbüz Evren, Sözcü TV'deki canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu cephesindeki son gelişmeleri aktardı.

“Kılıçdaroğlu şu andaki görevini uzun süre yapmayacak. Böyle bir niyeti var. Hiçbir makama talip olmayacak, aday olmayacak. Şeffaf, eşit, adil bir kurultay yapılarak orada seçilen kişilere partiyi teslim edecek” iddiasında bulunan Evren, “Genel Merkez'e gitmeyecek. Bugün geldiğimiz noktada, Kemal Bey'e gerekirse ofisten, gerekirse Meclis'ten yönetme önerisi de yapıldı. Bu da bir köşede duruyor” ifadesini kullandı.

'Özel ziyaret edecek, Kılıçdaroğlu çok üzgün'

Evren, Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu ile görüşme çağrısı yapıldığını aktarırken, şöyle devam etti:

Özgür Bey tarafında ise ilçe belediye başkanları dahil bazı belediye başkanları ve birkaç MYK üyesi 'Kemal Bey ile görüşün, bir araya gelin. Rakiplerinizin eline daha fazla malzeme vermeden bu işi ikiniz bitirin, bitireceğinize inanıyoruz' dedi. Özgür Bey'in dün basın toplantısındaki vücut diline dikkat ettiyseniz, ilk defa Özgür Bey'in sakinlikle durumu anlatmaya çalıştığını, kendini kontrol ettiğini ve yaşanan olayların ağırlığını hissettiğini... Dolayısıyla bundan sonraki süreçte 'evet direneceğiz' demek zorunda, ilk adımda çekiliyoruz demez. Ama zaman içerisinde o 'direneceğiz'i yumuşatarak özellikle de bayram vesilesiyle bir araya gelerek, Kemal Bey'i evinde ziyaret etme ihtimali çok yüksek. Bu sorunun çözülmesindeki ilk adım olarak görünüyor. Dün akşam Kemal Bey ilk defa çok üzülmüş ve sinirlenmiş. CHP'nin bahçesinde 'hain Kemal' sloganları yükseldiğinde, Özgür Bey veya bir yetkili çıksın 'arkadaşlar ne yapıyorsunuz, hain diye slogan atamazsınız' desin istemiş.

