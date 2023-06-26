CHP'de ittifak umudu: 'Yeniden kazanabiliriz'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultayda Millet İttifakı'nı hedef alan konuşmasının ardından CHP'de birlik arayışları devam ediyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Akşener’in '15 milletvekili' çıkışı “İttifak köprülerini attı” olarak yorumlandı. Buna karşın CHP kurmayları, hâlâ yerel seçimlerde bir ittifak olabileceğini belirtti.

Kurmaylar daha önce İYİP ile yapılan ortaklıkların olumlu sonuçlar verdiğini hatırlattı. CHP ve İYİP, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptığında 1994’ten sonra CHP ilk defa Ankara ve İstanbul’da büyükşehir belediyelerini kazanmıştı. Parti kurmayları bu gibi örnekleri göstererek “iki partinin ittifak yapmasının yeniden olumlu sonuçlar verebileceğini” söylüyor.

“Yapılacak iş birliği iktidarla oy farkının az olduğu yerlerde seçim kazanılmasını sağlayabilir” değerlendirmesini yapan CHP'li isimler “Belki İyi Parti lehine fedakârlıklar isteyecektir” dedi.