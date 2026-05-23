CHP’de ilk açık bölünme: 40 vekil Özel’in çağrısına yanıt vermedi

AKP’nin CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası parti içindeki karışıklık sürüyor.

Özgür Özel’in CHP Genel Merkezi'ni terk etmeme kararı ve toplantıları sürerken, bugün önemli bir adım atıldı.

Özel’in çağrısıyla Genel Merkez’de kapalı bir meclis grup toplantısı yapılması kararı alındı.

soL’un edindiği bilgiye göre, toplantıya 40 civarında vekil katılım göstermedi.

Bu isimlerin önemli bölümünün Kılıçdaroğlu’na yakın kişiler olduğu ifade ediliyor.

Daha önce 70’e yakın vekilin Kılıçdaroğlu’na destek mesajı ilettiği iddia edilmiş ancak adı geçen sayıda vekil, açık bir destek duyurusu yapmamıştı.

