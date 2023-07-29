'CHP'de Genel Başkan Özgür Özel olacak'

CHP'de ağustos ayında ilçe kongreleri, eylül ayında ise il kongreleri başlayacak. İl kongrelerinin ekim ortasında biteceği öğrenilirken, Olağan Kurultay, il kongrelerinin bitiminin ardından, Parti Meclisi’nin belirleyeceği tarihte yapılacak.
Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, kurultay tarihi için kasım ayına işaret edilirken, parti kulislerinde bu kurultayda aday olmasına kesin gözle bakılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına kimin çıkacağı konusunda il kongrelerine işaret ediliyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, değişimciler ve “üçüncü yolcular” gruplarının göstereceği isimlerle en fazla üç adaylı bir yarışın yaşanacağı iddia ediliyor.
Kulislerde, İmamoğlu odaklı dört olası senaryo dillendiriliyor. İmamoğlu’nun önündeki seçenekler, “İBB'ye aday olmayıp kurultayda aday olmak, İBB’ye yeniden aday olup genel başkanlık için başka bir ismi çıkartmak, İBB’ye aday olup seçildikten sonra olağanüstü kurultayda adaylık, yeniden İBB Başkanı seçilip beş yıl sonraki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanmak” olarak sıralanıyor. Bu kurultayda adaylık seçeneği kulislerde “çok zayıf bir ihtimal” olarak değerlendiriliyor. İBB Başkanlığı’na yeniden aday olup genel başkanlık için başka bir aday çıkartma seçeneği için “olması en muhtemel seçenek” ifadesi kullanılıyor.
İmamoğlu’nun, her şekilde büyükşehre aday olacakmış gibi çalıştığını belirten kaynaklar, “Ekrem Bey önce büyükşehri kaptırmama planını yapar. Şu anda İstanbul’dan vazgeçmez. İstanbul’a aday olmaması kendisini zayıflatır. CHP’ye kaybettiren adam olmak istemez. Ekrem Bey’in zaten hedefi genel başkanlık değil, cumhurbaşkanlığı hedefi” değerlendirmesini yapıyor.
Yakın çevresi de İmamoğlu’nun yakın tarihte yapacağı açıklamanın bir adaylık açıklaması olmayacağını belirterek, şu yorumları yapıyor: “Adayımız Özgür Özel diyebilir. İBB’ye aday olduğunu söyleyebilir. Ekrem Başkan’ın nihai hedefini cumhurbaşkanlığı olarak görmek lazım. Özgür Bey’in ismini açıklarsa, emanetçi aday formülünü de yok eder. Herkes ‘Özgür Bey aday olur ama Ekrem Bey İBB’yi alır, gelir, genel başkan olur’ iddiasını dile getiriyor. Ekrem Bey der ki, ‘Ben belediye başkanıyım. Özel emanetçi falan değil, partinin genel başkan adayı’. Özgür Bey, seçilirse, Ekrem Bey öyle bir hareket yapmaz. Zaten genel başkan olmasına gerek yok ki. O cumhurbaşkanı adayı olacak. Ekrem Bey yerine, Özel’in ismi değişimi destekleyen ekip tarafından da açıklanabilir. Ekip, ‘Ekrem Bey cumhurbaşkanı adayı, Özgür Bey genel başkan adayı’ açıklamasında bulunabilir. Yapılacak kurultayda Özgür Bey kaybederse de, olağanüstü kurultay için gerekli değerlendirmeler yapılır.”