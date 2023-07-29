'CHP'de Genel Başkan Özgür Özel olacak'

CHP'de ağustos ayında ilçe kongreleri, eylül ayında ise il kongreleri başlayacak. İl kongrelerinin ekim ortasında biteceği öğrenilirken, Olağan Kurultay, il kongrelerinin bitiminin ardından, Parti Meclisi’nin belirleyeceği tarihte yapılacak.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, kurultay tarihi için kasım ayına işaret edilirken, parti kulislerinde bu kurultayda aday olmasına kesin gözle bakılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına kimin çıkacağı konusunda il kongrelerine işaret ediliyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, değişimciler ve “üçüncü yolcular” gruplarının göstereceği isimlerle en fazla üç adaylı bir yarışın yaşanacağı iddia ediliyor.

Kulislerde, İmamoğlu odaklı dört olası senaryo dillendiriliyor. İmamoğlu’nun önündeki seçenekler, “İBB'ye aday olmayıp kurultayda aday olmak, İBB’ye yeniden aday olup genel başkanlık için başka bir ismi çıkartmak, İBB’ye aday olup seçildikten sonra olağanüstü kurultayda adaylık, yeniden İBB Başkanı seçilip beş yıl sonraki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanmak” olarak sıralanıyor. Bu kurultayda adaylık seçeneği kulislerde “çok zayıf bir ihtimal” olarak değerlendiriliyor. İBB Başkanlığı’na yeniden aday olup genel başkanlık için başka bir aday çıkartma seçeneği için “olması en muhtemel seçenek” ifadesi kullanılıyor.