CHP’de bir 'Perinaz Mahpeyker' tepkisi daha: İlk gün de karşıydım bugün de karşıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Perinaz Mahpeyker Yaman’ı 26 Mayıs’ta danışman olarak atadığının açığa çıkmasının ardından CHP kanadından bugün ikinci tepki geldi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer’in ardından CHP Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gökçe Gökçen de konuya ilişkin tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gökçe Gökçen, “Partimizin ideolojisiyle bağdaşmayan işlere ve bu işleri yapan kişilerin örgütlerimizden daha değerli gösterilen pozisyonlara getirilmesine ilk gün de karşıydım bugün de karşıyım. İlk gün de mücadelesini verdim gelecekte de vereceğim” dedi.

“Şeffaflık talep ediyorsak, şeffaf olacağız” ifadelerini de kullanan Gökçeni, Oy istiyorsak halkın, çalışma istiyorsak örgütün yanında olacağız. Umut etmek istiyorsak ya bir yol bulacak ya da bir yol açacağız” diye yazdı.