CHP’de Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebiyle görevden ayrıldı. Adıgüzel’in istifa ettiğini duyurmasının ardından koltuğu bir süre boş kalmıştı.

Duvar'da yer alan habere göre Adıgüzel’in yerine Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik görevlendirildi.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Çelik CHP Doğu Masası Koordinatörlüğü görevini de yürütmüştü.