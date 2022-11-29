CHP'de 'adaylık' kavgası: 'İşinize bakın...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusunda bir gerilim yaşandığı öne sürülüyor.

Kaftancıoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana olduğu, İmamoğlu'na karşı çıktığı iddia ediliyor.

CHP kulislerinden edinildiği belirtilen yeni bilgiye göre CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ile Canan Kaftancıoğlu arasında İmamoğlu tartışması yaşandı.

Medyatava'da yer alan habere göre, bir toplantıda Kaftancıoglu ile bir araya gelen CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, Kaftancıoğlu'na "son günlerde yaşananlar ile ilgili bir açıklama yapmayacak mısınız?" sorusunu sordu.

Kaftancıoğlu da bunun üzerine, Turan Taşkın Özer'e "ben gazetelerde yazılanlara takılmam, siz de takılmayın" karşılığını verince ilçe başkanı da, "Ama başkanım bütün oklar Ekrem başkan ve bizim üstümüzde herkes bir şey söylüyor zan altındayız" karşılığını veriyor.

Canan Kaftancıoğlu da bunun üzerine "İşinize bakın" ifadesini kullanıyor.