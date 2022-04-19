CHP'de adaylık genelgesi: İstifalar öne çekilecek, istifa etmeyen aday olamayacak

CHP'de milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarının seçime en geç bir yıl kala yani Haziran’da görevlerinden ayrılmalarına ilişkin genelge hazırlanılması planlanıyor.

Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, böylece milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe yöneticilerinin görevlerinden istifaları öne çekilmiş olacak ve yerlerine atama yapılacak. Seçim takvimi başladığında istifa edenlerin başvurularının ise değerlendirilmeyeceği ifade ediliyor. Böylece olası bir baskın ya da erken seçime de daha hazırlıklı olunacağı ifade ediliyor.

CHP’li kaynaklar, “Örgütlerde yenilenme sağlanacak. Seçimlere girerken parti örgütlerinin derli toplu girmesi, teşkilatlardaki boşalmanın bir an önce gerçekleşerek taze kanlarla yola devam edilmesi sağlanacak. Bir yenileme gerçekleştirilecek, kongre isteyen teşkilatın da gönlü alınacak” yorumlarını yapıyor.