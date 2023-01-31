CHP'de 81 il başkanıyla seçim güvenliği toplantısı

Altılı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni dün açıklandı. Toplantıya, CHP'nin 81 il başkanı ve büyükşehir belediye başkanları da katıldı.

Toplantı bittikten sonra CHP il başkanları genel merkeze geçti. Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, toplantıda seçim ve sandık güvenliği konusu ele alındı, örgütlerin hazırlıkları değerlendirildi. CHP'li Erkek, seçim güvenliğinin hukuki boyutuyla ilgili bilgi verdi. Özellikle her okulda bir en az bir avukatın görevlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Habere göre, toplantıda, Altılı Masa ile seçim güvenliği için yapılan işbirliği de gündeme geldi. 81 ilde sandıkların güvenliği için işbirliği yapılacağı belirtildi.