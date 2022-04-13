CHP yöneticisinden aday açıklaması: Kuvvetle muhtemel Kılıçdaroğlu olacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki açıklaması 6'lı muhalefetin adayının kim olacağı tartışmasını tekrar gündeme getirdi.

'Haşim Kılıç aklımızın ucundan geçmez'

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, muhalefet kulislerinde aday tartışmaları ve aday belirme sürecinde izlenecek stratejiye ilişkin çok sayıda değerlendirme yapılıyor.

CHP ve İYİP kaynakları, Haşim Kılıç'ın adaylığı iddialarına "Zerre gündemimizde değil, aklımızın ucundan geçmez" sözleriyle tepki gösterdi. "Dışarıdan" bir adayın başarı şansının mümkün olmayacağı belirtilirken, CHP'li bir parti yöneticisi de adaylık kriterlerini şöyle açıklıyor:

"Aday CHP'li olmalı. İkincisi siyasetçi olmalı. Elbette belediye başkanları da siyasetçi kriteri içindedir. Ama bize göre kuvvetle muhtemel, genel başkan aday olacaktır. Dışarıdan bir adayla seçimi kazanmaya sistem müsait değil. Kaldı ki kazansak bile, ülkeyi yönetemeyiz. Çünkü 6'lı masayla bu seçime gidiyoruz. Bu seçimden çıkacak kişi sadece ittifakları değil, iktidarı ülkeyi yönetecek birisi olmalı."

İYİP'li yöneticiler de adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin konuşulduğuna dikkat çekerek, "Evet, hiç tanınmayan bir isim olursa adayı açıklamakta gecikmiş olunur. Ama konuşulan isimler aday olursa geç kalınmış olmaz, zaten kamuoyu bu isimler üzerinden aday tartışıyor. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde de zaten partisiz aday olmaz" görüşünü dile getiriyor.

'Kriz yok, ilgi var'

CHP kulislerinde adayın kim olacağının bu kadar tartışılmasının nedenleri olarak şunlar dile getiriliyor:

Bu seçim, Millet İttifakı'nın seçimi olacak. İktidar kanadı, bunu görüyor ve ittifakı bölmeye dönük arayış içinde. Bunu da en rahat yapabileceği zemin olarak aday tartışması görülüyor.

İkinci bir neden aday tartışmasının alıcısı, izleyicisi çok. Kaldı ki adayı erken açıklasak da bu tartışma bitmeyecek, 'Şu neden olmadı, daha çok oy alabilirdi' denilecek. Elbette belediye başkanlarımız da aday olmak isteyebilir. Ama bu tartışmanın tarafı değiller. Toplumsal karşılıkları olması bizim avantajımız.

Cumhur İttifakı'nın Erdoğan dışında bir alternatifi yok. Sürece yönetme konusunda bizim açımızdan bir risk yok. O nedenle Millet İttifakı'nda da bir adaylık krizi yok, ilgi var.

Aday açıklamak için neden seçim takvimi bekleniyor?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının "seçim kararı alındıktan sonra açıklanması" konusunda görüş birliği var. Buna neden olarak da, "sadece adayın değil, yönetim kadrosunun, anlayışın da ilan edilerek seçime gidilecek olması" gösteriliyor.

"Yeni seçim yasasına karşın, muhalefetin parlamento seçimimini kazanmasında bir sorun olmadığı ancak cumhurbaşkanlığı için çok ince bir strateji yürütülmesi gerektiği" belirtiliyor.

HDP masada yer alacak mı?

CHP kulislerinde, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hem İYİP hem de HDP'yi rahatlatır. Genel Başkan bir araya gelemeyenlerin ortak destekleyeceği bir isim olur. HDP bu süreçle ilgili sorunlu değil, sorumlu bir siyaset yürütüyor" yorumu yapılıyor.