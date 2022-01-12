CHP yöneticisi gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Salıcı'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
- AKP kolay kolay seçim istemez. Elinde mevcut bir güç var ve bunu devam ettirmek ister. Biz de ülkenin bu sıkıntıdan çıkması için seçim olmasını istiyoruz. Muhtemelen önümüzdeki sonbaharda seçime gideceğiz.
- Millet İttifakı'nın içinde HDP yok ve katılmak gibi bir talebi de yok. İktidar bizi yan yana getirme gibi bir algı oluşturursa başarılı olacağını düşünüyor.
- Bizim belediye başkanlarımıza hiçbir şey yapamazlar. İstanbul'un ikinci seçimi bunun için oldu. Hayatı boyunca "millet iradesi" lafı ağızlarından düşmeyen iktidar, millet iradesi kendi aleyhlerine tecelli edince korktu ve ne yapacağını bilemedi.
- Adayımız şu an belli değil. İttifakı oluşturan partiler bir araya gelerek adayı belirlerler ama şu an için belli değil. Benim gönlümden Sayın Kılıçdaroğlu geçer. Ben Kılıçdaroğlu'nun yardımcısıyım, benim liderim. 31 Mart sürecini ören, o ittifakı oluşturan, siyasi başarıya götüren lider. Biz başkanlık sisteminde değil de parlamenter sistemde olsaydık bizim başbakan adayımız kim olacaktı? O zaman da tartışılacak mıydı? Partinin genel başkanı, başkakan adayı olacaktı, yetki ona verilecekti. Benim gönlümden Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmesinden daha doğal bir şey yok. Ama günün sonunda karar mercii Millet İttifakı'nın masasıdır.