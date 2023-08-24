CHP: Yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkileri tazelemeye kararlıyız

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, “CHP olarak, yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkilerini yeniden düzenlemeye, bu ilişkileri tazelemeye kararlıyız” dedi.

Cumhuriyet'tin haberine göre; Erdem, medya kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine Ankara temsilciliklerinden başladı. Erdem, Habertürk ve Doğuş Yayın grubunun Ankara temsilciliklerini ziyaret etti

CHP’nin medya ile şeffaf ve güvene dayalı bir ilişki geliştirmesi için çalıştıklarını dile getiren Erdem, “CHP olarak, yerel seçim sürecine girerken basınla ilişkilerini yeniden düzenlemeye, bu ilişkileri tazelemeye kararlıyız. Bu anlamda basında çalışan arkadaşlarımızı ziyaret edecek hem onların sorunlarını dinleyecek, hem de partimizi anlatacağız” dedi.