CHP ve İYİP 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı

CHP ve İYİP, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimi için çalışmalara hız verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, "fermuar" modeliyle girme kararı aldı.

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. Fermuar modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİP'in önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİP'in adayı ilk sırada yer alacak.