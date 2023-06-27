CHP üyelerine 'yeni tüzük' mesajı gönderdi

CHP’de seçim yenilgisi sonrası örgütlerden kopuk olarak yürütülen süreç ve önseçim yapılmadan hazırlanan milletvekili listeleri eleştiri konusu olmaya başladı. Parti tabanından özellikle DEVA, Gelecek ve Saadet partilerine verilen 40’a yakın milletvekili tepki çekti. Parti içinde bir grup il başkanı da CHP tüzüğünde değişiklik yapılması için çağrı yaparak örgütün daha katılımcı hale getirilmesini istedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, tepkiler üzerine ilk olarak Merkez Yönetim Kurulu’nu yenileyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde önseçim yapacaklarının da sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu parti tüzüğünün de yenileneceğini açıkladı.

'10 Eylül’e kadar tüzük için görüş ve önerileri toplayacağız'

Bu kapsamda bir tüzük çalışma grubu oluşturuldu. Edinilen bilgiye göre tüzük çalışmaları kapsamında partinin 1 milyon 300 bin üyesine, yeni dönemde tüzüğün nasıl olması gerektiğine ilişkin fikirlerini almak için mesaj gönderildi. Ayrıca eski ve yeni dönem Parti Meclisi üyeleri ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden de fikirleri istendi. CHP kurmayları, “Kongre süreçlerimizin tamamlanacağı 10 Eylül’e kadar tüzük için görüş ve önerileri toplayacağız. Ayrıca ilçelerde tüzük komisyonu kurulacak ve onların da görüşleri alınacak. Bunun sonunda tüm verileri analiz edeceğiz. Dünya örneklerini de inceleyeceğiz. Bir taslak hazırlayacağız. Bu taslağı kurultayda görüşeceğiz” dedi.

'Parti Meclisi’nin üye sayısı artırılsın'

Öte yandan, Kılıçdaroğlu geçen hafta il başkanların tüzük çalışmalarına ilişkin fikirlerini de dinledi. Başkanların “yerel seçimler ve genel seçimler için ön seçim yapılmasını önerdiği” kaydedildi. Başkanların ayrıca toplantıda “Parti Meclisi’nin (PM) daha aktif olması için üye sayısı artırılsın. Güçlü bir genel sekreterlik olsun. İl başkanları ve belediye başkanları doğal delege sayılsın” gibi önerileri sunduğu ve bunların da değerlendirmeye alınacağı belirtildi.