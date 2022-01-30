CHP, 'Türk Telekom kamulaştırması' için meclis araştırması istedi

CHP, Türkiye Varlık Fonu tarafından 'yeniden kamulaştırılması' planlanan Türk Telekom için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Özelleştirme sürecinden sonra kamulaştırmanın da millete bir fatura çıkaracağı vurgulanan önergede, “Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini alabilmek için bu hisselere sahip bankalarla kredi pazarlığı yapmaktadır. Bu da Türk Telekom özelleştirmesinden sonra kamulaştırılmasının da millete bir fatura çıkaracağının işaretidir. Millete bir fatura yüklenecekse, öncelikle bu konu TBMM’de ele alınmalıdır” denildi.

CHP, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla, Türkiye Varlık Fonu tarafından "yeniden kamulaştırılması" planlanan Türk Telekom için araştırma önergesi hazırlanarak TBMM’ye sunuldu. Önergenin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan haberlere göre Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini alabilmek için bu hisselere sahip bankalarla kredi pazarlığı yapmaktadır. Bu da Türk Telekom'un, özelleştirilmesinden sonra kamulaştırılmasının da millete bir fatura çıkaracağının işaretidir. Millete bir fatura yüklenecekse, bu konu öncelikle TBMM'de ele alınmalıdır. Bu nedenlerle Varlık Fonu tarafından yeniden kamulaştırılması planlanan Türk Telekom'un özelleştirildiği 2005 yılından bugüne kadar geçen 17 yıllık zamanda, hem iletişim altyapısı hem de mali olarak ortaya çıkan kamu zararının boyutlarının incelenmesi, yönetici olarak atanan kamu görevlilerinin sorumluluklarının ortaya konulması, yeniden kamulaştırmanın milletin sırtına yükleyeceği faturanın ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir."